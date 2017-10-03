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ЧЕ-2018 по тяжелой атлетике перенесен с весны на осень из-за отстранения сборной РФ

Спорт
3 октября, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Европейское первенство должно было состояться в марте в турецкой Анталье

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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2018 года перенесен с весны на осень в связи с годичным отстранением сборной России. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

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"Чемпионат Европы, который должен быть в марте, перенесен на позднюю осень. Это связано с окончанием нашего отстранения", - сказал Агапитов.

Европейское первенство должно было состояться с 22 по 31 марта 2018 года в турецкой Анталье.

30 сентября Международная федерация тяжелой атлетики отстранила сборную России от участия в международных соревнованиях на 12 месяцев. Также в минувшую субботу на год лишились права выступать на зарубежных стартах команды еще шести стран Европы: Армении, Азербайджана, Белоруссии, Молдавии, Турции и Украины. По информации ТАСС, также была отстранена на год Федерация тяжелой атлетики Болгарии.

По словам Агапитова, срок дисквалификации ФТАР завершится в октябре 2018 года. Предположительно, ЧЕ-2018 состоится сразу после окончания дисквалификации европейских федераций, чтобы у тяжелоатлетов было время подготовиться к чемпионату мира, который пройдет с 24 ноября по 3 декабря 2018 года в Перу.

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