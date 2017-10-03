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FIBA: Кириленко делает правильные шаги в развитии баскетбола

Спорт
3 октября, 16:13 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 3, октября. /ТАСС

2 октября оценочная комиссия Международной федерации баскетбола прибыла в Россию для проверки готовности российских городов к проведению мужского Кубка мира в 2023 году

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Президент РФБ Андрей Кириленко

Президент РФБ Андрей Кириленко

© Владимир Гердо/ТАСС

КАЗАНЬ, 3 октября. /ТАСС/. Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко делает правильные шаги в развитии и популяризации баскетбола. Такое мнение выразил во вторник журналистам казначей Международной федерации баскетбола (FIBA) и глава Федерации баскетбола Германии Инго Вайс в ходе оценочного визита в Казань.

2 октября оценочная комиссия Международной федерации баскетбола (FIBA) прилетела в Москву. Комиссия проверяет готовность российских городов к проведению мужского Кубка мира в 2023 году. 3 октября комиссия посещает Казань

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"Кириленко выполняет огромную работу, он хочет принести больше соревнований в вашу страну. В 2019 году проводится чемпионат по баскетболу среди молодежи, есть еще где разойтись и податься в качестве города-организатора. Андрей Кириленко на правильном пути и делает правильные шаги [в развитии баскетбола]",- сказал он.

В состав комиссии помимо Вайса вошли вице-президент FIBA и президент африканского отделения организации Хамане Нианг и вице-президент технической комиссии FIBA Любомир Котлеба. Комиссия посетит спортивные сооружения для игр и тренировок, гостиницы, в которых планируется организовать проживание сборных, представителей FIBA, журналистов и болельщиков.

Представители FIBA 4 октября посетят Санкт-Петербург, а 5 октября - Пермь. Члены комиссии проведут встречи с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко и губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Помимо России, на проведение турнира претендуют заявки Турции, совместные заявки Японии, Индонезии, Филиппин и Уругвая с Аргентиной.

Страна - хозяйка Кубка мира 2023 года будет определена 9 декабря на собрании центрального совета FIBA. Ни Россия, ни СССР ни разу в истории не принимали мужской чемпионат мира по баскетболу. В 2014 году чемпионат мира впервые прошел под названием Кубок мира. В 2019 году турнир состоится в Китае.

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