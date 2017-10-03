Луан может рассмотреть возможность перехода в "Спартак" в зимнее трансферное окно

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Бразильский нападающий "Гремио" Луан Виейра в зимнее трансферное окно может повторно рассмотреть возможность перехода в московский "Спартак". Об этом ТАСС рассказал агент 24-летнего бразильского футболиста Жаир Канту Пейшото.

В летнее трансферное окно "Спартак" вел переговоры о переходе форварда, но Луан остался в "Гремио". 24 сентября итальянский портал Tuttomercatoweb сообщил, что бразилец зимой может все-таки перейти в российский клуб.

"Прошел только месяц с закрытия трансферного окна. Луан созванивался с Педро Рошей (бывшим одноклубником, который летом перешел в "Спартак" - прим. ТАСС), поздравлял его с первым забитым голом, спрашивал, все ли у него нормально с адаптацией. Сейчас рано говорить о том, куда может перейти футболист, но ближе к началу декабря мы будем открыты для диалога. Если "Спартак" обратится с повторным предложением в зимнее трансферное окно, то почему бы и нет, мы рассмотрим данную возможность", - сказал Пейшото.

Всю профессиональную карьеру Луан провел в "Гремио", сыграв за команду 118 матчей в разных турнирах, забив 34 гола и сделав 21 результативную передачу. Нападающий провел один матч за сборную Бразилии. В составе олимпийской команды Бразилии он стал победителем Игр 2016 года в Рио- де-Жанейро, проведя шесть матчей и забив три гола.