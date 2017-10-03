Агапитов: ФТАР не исключает возможность подачи апелляции на свое отстранение

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) будет рассматривать возможность подачи апелляции по поводу решения об отстранении россиян от выступлений на международных турнирах, принятое Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF). Об этом на пресс-конференции сообщил президент ФТАР Максим Агапитов.
"Что касается возможности обжалования решения исполкома международной федерации, то в течение двух недель мы получим полное решение организации и проведем консультации на этот счет, - сказал Агапитов. - Подчеркну еще раз - нам нужно принять тот факт, что у нас были системные нарушения. Нам нужно строить наше будущее".
IWF 30 сентября отстранила сборную России от участия в международных соревнованиях на 12 месяцев.