Тренер "Атлетико" Симеоне назвал "Реал" лучшим футбольным клубом в мире

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне считает другой клуб из столицы Испании "Реал" лучшей футбольной командой в мире. Слова тренера приводит "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую радиостанцию Cadena Ser.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании "Атлетико" после семи туров занимает четвертое место в турнирной таблице с 15 очками, "Реал" - пятый (14).
"Реал является лучшим клубом мира, у него замечательный состав", - сказал Симеоне.
"Реал" стал первым в истории футбольным клубом, которому удалось выиграть главный европейский клубный трофей - Лигу чемпионов два раза подряд (сезон-2015/16 и сезон-2016/17). Всего клуб 12 раз выигрывал данный трофей (старое название Кубок европейских чемпионов), что является также лучшим результатом среди всех футбольных клубов. В прошлом сезоне "Реал" также выиграл чемпионат Испании.