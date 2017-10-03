Тренер "Атлетико" Симеоне назвал "Реал" лучшим футбольным клубом в мире

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне считает другой клуб из столицы Испании "Реал" лучшей футбольной командой в мире. Слова тренера приводит "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую радиостанцию Cadena Ser.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании "Атлетико" после семи туров занимает четвертое место в турнирной таблице с 15 очками, "Реал" - пятый (14).

"Реал является лучшим клубом мира, у него замечательный состав", - сказал Симеоне.

"Реал" стал первым в истории футбольным клубом, которому удалось выиграть главный европейский клубный трофей - Лигу чемпионов два раза подряд (сезон-2015/16 и сезон-2016/17). Всего клуб 12 раз выигрывал данный трофей (старое название Кубок европейских чемпионов), что является также лучшим результатом среди всех футбольных клубов. В прошлом сезоне "Реал" также выиграл чемпионат Испании.