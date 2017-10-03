Около 100 парапланеристов выступают на чемпионате России в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 3 октября. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Чемпионат и Кубок России по полетам по маршруту и на точность на парапланах собрали на парадроме в Чегемском районе Кабардино-Балкарии (КБР) около 100 спортсменов. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации сверхлегкой авиации республики Марат Мушкаев.

"На парадроме в Чегеме проходят одновременно два мероприятия - Кубок России по маршрутным полетам (участвуют 45 человек) и чемпионат России по полету на точность (около 50 человек). Соревнования идут с 27 сентября, сегодня чемпионат закрываем. В КБР съехались спортсмены из Удмуртии, Мордовии, Крыма, Самарской области, Москвы, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, есть даже представители Сахалина, Пермского края. Среди участников - чемпионка России, победительница многих международных соревнований, спортсменка из Барнаула Дарья Краснова", - сказал Мушкаев.

Соревнования проходят в КБР во второй раз. "Мы хотим приглашать спортсменов не только из России, но и из других стран. Для этого нам необходимо, чтобы они могли облетать наши местности и дать свою оценку. Рейтинг медленно, но все же растет, и эти соревнования проводятся для его улучшения", - отметил собеседник агентства.

Полет по маршруту на параплане подразумевает, что главный судья соревнований ставит задачи участникам согласно погодным условиям. "Создается трек, по которому они должны пролететь. Есть программа европейского стандарта, которая считает, кто выше и быстрее преодолел маршрут, а вечером итоги подводятся по количеству баллов", - пояснил Мушкаев.

Во время соревнований по полету на точность на параплане ставится электронная мишень. "Участники приземляются на эту мишень. Делается восемь упражнений, а результаты подводятся по итогам всех попыток", - добавил собеседник агентства.