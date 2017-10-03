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Футболист "Реала" Варан сообщил, что Зидан не позволяет ему находиться в зоне комфорта

Спорт
3 октября, 19:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Варан перешел в "Реал" из французского "Ланса" в июле 2011 года за €10 млн

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Французский футболист мадридского "Реала" Рафаэль Варан, выступающий на позиции центрального защитника, сообщил, что главный тренер команды Зинедин Зидан не дает ему находиться в зоне комфорта. Слова спортсмена приводит "Газета.Ru" со ссылкой на газету Marca.

"Зидан дал мне многое в плане игры, отношения к ней и к тем рискам, которые я беру на себя. Он не позволяет мне оставаться в зоне комфорта. Он очень опытен, и это отличная возможность для меня узнать что-то новое", - сказал Варан.

"У меня есть свой стиль игры, люди могут меня критиковать, но я стараюсь показывать сильные стороны. Считаю, что в свои 24 года я стал более зрелым игроком, чем, когда мне было 18. На моей позиции можно говорить о футбольной зрелости приблизительно в 28 лет. Нормально, что я продолжаю прогрессировать", - добавил он.

Варан перешел в "Реал" из французского "Ланса" в июле 2011 года за €10 млн. За мадридский клуб игрок сыграл во всех турнирах 197 матчей, забил два гола и сделал три голевые передачи. В его активе 37 игр и два забитых мяча за сборную Франции. Вместе с "Реалом" Варан стал трехкратным победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, по два раза побеждал в чемпионате и Суперкубке Испании, выигрывал национальный Кубок.

Зидан возглавил "Реал" в январе 2016 года. С тех пор мадридцы выиграли две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА, чемпионат и Суперкубок Испании.

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