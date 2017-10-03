Путин поручил организовать максимально возможное число недорогих билетов на ЧМ-2018

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Количество недорогих билетов на матчи чемпионата мира по футболу в России в 2018 году должно быть как можно большим. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту.
По его словам, нужно еще раз посмотреть на вопрос доступности билетов на ЧМ-2018. "[Нужно] постараться сделать все, чтобы количество недорогих билетов было максимально возможным", - сказал глава государства. Он добавил, что этот вопрос надо решать в тесном сотрудничестве с Международной федерацией футбола (ФИФА) и опираясь на опыт Кубка конфедераций 2017 года.
Как отметил Путин, от решения поставленных в рамках подготовки ЧМ-2018 задач зависит не только успех самого футбольного первенства: речь идет об авторитете России как гостеприимной, открытой страны, которая с полной ответственностью подходит к организации крупнейших международных мероприятий. "В том числе это касается и вопросов безопасности. С их финансовым обеспечением следует определиться в самое ближайшее время", - поручил президент.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.