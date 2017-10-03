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Путин потребовал не допускать отставаний в подготовке объектов к ЧМ-2018

Спорт
3 октября, 17:06 UTC+3

Президент обратил внимание, что стадионы и другие объекты будут приниматься "только в комплексе с благоустроенными прилегающими территориями"

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© Михаил Климентьев/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Серьезных отставаний по срокам подготовки объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года в России нет, однако какие-либо недочеты в этой сфере недопустимы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту.

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Путин потребовал не допускать отставаний в подготовке объектов к ЧМ-2018

"Отставания по графикам программ подготовки к мировому первенству недопустимы", - сказал президент. По его словам, в целом уровень подготовки объектов к ЧМ-2018 - вполне удовлетворительный, "но некоторые отставания все-таки есть".

"Они не носят критичного характера, ничего там такого страшного нет", - отметил президент. Однако, предостерег Путин, на заключительном этапе задачи решаются сложнее всего, так как "кажется, что все и так уже сделано". "Если точка не поставлена, значит еще не сделали, еще не успели, - подчеркнул глава государства. - А если расслабиться, то не доделаем до конца". "Нужно самым внимательным образом следить за каждым этапом работ, каждый день", - заключил Путин.

Президент также обратил внимание, что стадионы и другие объекты будут приниматься "только в комплексе с благоустроенными прилегающими территориями". "Здесь не должно оставаться пустырей, луж, свалок строительного мусора, все нужно сделать удобным и комфортным для людей", - сказал глава государства.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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