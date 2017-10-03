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Колобков: телеаудитория ЧМ-2018 по футболу составит почти половину населения планеты

Спорт
3 октября, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Ожидаемое количество зрителей - более 2,5 млн человек

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Совокупная телеаудитория чемпионата мира по футболу 2018 года составит половину населения планеты. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018", посвященном итогам проведения в России Кубка конфедераций 2017 года и подготовке к чемпионату мира.

"Ожидаемое количество зрителей [на матчах] - более 2,5 млн человек. Совокупная телеаудитория турнира составляет практически половину населения Земли", - сказал Колобков в своем выступлении.

"В настоящее время подготовка к чемпионату идет полным ходом. В ней участвуют 15 федеральных министерств и ведомств и 12 городов-организаторов. Также задействованы 34 региона, где расположены базы команд. Обязательства Российской Федерации, включая правительственные гарантии, данные ФИФА [Международной федерации футбола], выполняются в рамках специального федерального закона о чемпионате и программы подготовки к проведению чемпионата мира по футболу", - доложил министр спорта.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге.

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