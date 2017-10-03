Путин поручил доработать Концепцию наследия чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минспорту доработать Концепцию наследия чемпионата мира по футболу 2018 года и создать в городах, принимающих эти соревнования, детские футбольные центры.

"Концепция наследия чемпионата мира по футболу утверждена Минспортом еще в 2015 году, однако исчерпывающей ее вряд ли можно признать. Я прошу доработать документ с учетом позитивного опыта наследия Универсиады в Казани в 2013 году и Игр в Сочи в 2014 году и утвердить на уровне правительства", - сказал президент на заседании Совета по спорту.

По его мнению, в обязательном порядке необходимо отразить меры развития футбола в России в целом, прежде всего для детей и юношества. "Здесь целесообразно использовать и опыт подготовки юных хоккеистов в сочинском "Сириусе", и предусмотреть создание в регионах, принимающих матчи чемпионата, всероссийских детских футбольных центров. Инфраструктура будет готова", - подчеркнул он.

Российский лидер напомнил, что главная цель проведения крупных международных мероприятий, будь то Олимпиада, или мировые первенства по видам спорта - это формирование задела на будущее, привлечение внимания людей, молодежи прежде всего, к спорту и здоровому образу жизни. Эффективное, долгосрочное использование построенных объектов и инфраструктуры.