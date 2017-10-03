ФТАР обсудит вопрос о проведении специального турнира для тяжелоатлетов РФ вместо ЧМ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) в ближайшее время рассмотрит вопрос о проведении специального турнира для отечественных штангистов, которые из-за отстранения федерации не смогут принять участия в предстоящем чемпионате мира. Об этом журналистам заявил глава ФТАР Максим Агапитов.

Решение об отстранении ФТАР на год было принято на исполкоме Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в субботу.

"Организация турнира для тяжелоатлетов, которые не смогут выступить на чемпионате мира, - это первая мысль, которая пришла очень многим спортсменам. Скажу больше - мне уже пришли несколько предложений из различных стран, которые желают организовать такой турнир. Но давайте смотреть логически - на сегодняшний день мы отстранены от международных соревнований, и если мы что-то организуем вразрез этого решения, то могут последовать новые санкции. В России, конечно, мы еще можем вести такую работу, но вот международный турнир - это вряд ли", - заявил Агапитов.

"Безусловно, этот вопрос мы будем обдумывать, желание такое есть, но вопрос в том, насколько это будет легитимно", - добавил он.

После решения об увеличении срока хранения допинг-проб с восьми до десяти лет Международный олимпийский комитет объявил о перепроверке допинг-проб спортсменов, начиная с 2008 года. Несколько российских тяжелоатлетов, включая Хаджимурата Аккаева, Дмитрия Лапикова, Надежду Евстюхину и Марину Шаинову, были лишены олимпийских наград после обнаружения в их допинг-пробах запрещенных препаратов.

Чемпионат мира состоится в США с 28 ноября по 6 декабря.