Сборная России по пляжному футболу сыграет с иранцами в группе Межконтинентального кубка

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Сборная России сыграет с командами Ирана, Парагвая и Мексики в группе B Межконтинентального кубка по пляжному футболу. Об этом сообщает портал Beach Soccer Russia.
Сборные ОАЭ, Бразилии, Португалии и Египта составят группу A.
Главный тренер российской команды Михаил Лихачев отметил, что сборная России попала "в ровную и интересную группу". "Можно отметить, что все наши соперники в этом году играли на чемпионате мира, что говорит о их высокой квалификации. Парагвай дошел до стадии плей-офф, Иран вообще выиграл бронзовые медали, а сборная Мексики могла показать и более высокий результат, но пострадала от судейских ошибок - все команды выглядели на Багамах очень прилично", - сказал Лихачев.
По словам тренера, сборная России начнет подготовку к турниру 20 октября. "Мы соберемся в Москве на учебно- тренировочный сбор, на который планируется вызвать 15 кандидатов в национальную команду. А уже 25 октября мы отправимся в Дубай, чтобы провести там завершающий этап подготовки к Межконтинентальному кубку", - отметил Лихачев.
Межконтинентальный кубок пройдет в Дубае с 31 октября по 4 ноября. Восемь команд поделены на две группы по четыре команды, которые сыграют между собой в один круг. Сборные, занявшие первые и вторые места в группах, выходят в полуфиналы, победители которых встречаются между собой в финале. Команды, проигравшие в полуфиналах, принимают участие в матче за третье место. Победителем прошлогоднего турнира стала команда Бразилии, сборная России завоевала бронзовые медали.