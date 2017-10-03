Путин осмотрел макеты стадионов и аэропортов регионов, где пройдут матчи ЧМ по футболу

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осмотрел макеты стадионов и аэропортов регионов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, и кратко переговорил с губернаторами о готовности субъектов.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев продемонстрировал Путину макет стадиона, отметив, что жители Екатеринбурга в восторге от этого спортивного объекта. "Шикарно просто", - сказал он. Вице-премьер Виталий Мутко добавил, что стадион готов, и напомнил, что в Екатеринбурге действует также новый после реконструкции аэропорт.

Глава Мордовии Владимир Волков продемонстрировал макеты гостиничного комплекса и стадиона. Исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров доложил президенту, что в настоящее время завершаются работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы самарского аэропорта.

Что касается Сочи Анатолий Пахомов, то глава субъекта предпочел в беседе с Путиным сослаться на мнение футболистов, которые уже играли на Кубке конфедераций, и назвали поле "одним из лучших в мире".

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров заверил президента, что все работы и по стадиону, и по авиаузлу идут по плану. Он также рассказал главе государства, что 9 мая в Волгограде планируется провести финальный матч Кубка России.

Глава Калининградской области Антон Алиханов, демонстрируя макеты, сообщил, что проблемы, касающиеся стадиона, уже решены. "Были проблемы. Решили проблемы, ваше поручение выполнено", - заверил он.

Российский предприниматель Михаил Куснирович наглядно показал Путину экипировку для волонтеров. "Красиво", - заметил президент.

Исполняющий обязанности главы Нижегородской области Глеб Никитин рассказал Путину о планах по строительству метро вблизи стадиона, обустройстве парков, реконструкции железнодорожного вокзала, что изменит, по его словам, облик города. "Идем по графику, 71% готовности. Комиссия ФИФА была, я с ними вместе все осмотрел", - сказал он. "Понравилось им?" - спросил Путин. "Понравилось", - заверил врио губернатора.

Президент также осмотрел макеты стадионов и аэропортов Ростова, Казани, Москвы. Сергей Собянин сообщил президенту, что стадион "Спартак" в конце ноября готовится к матчу между командами России, и, как ожидается, Испании. "В зависимости от того, кто выйдет", - пояснил Собянин.

Путин также переговорил с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. Глава государства, осмотрел макет стадиона, признался, что это очень красивое спортивное сооружение, но недоработки все же есть. "Для хоккеистов бы еще строили", - сказал Путин, обращаясь к губернатору.

Полтавченко попытался заверить, что такая работа ведется, но глава государства стоял на своем. "Не строите, а надо бы строить", - добавил Путин.