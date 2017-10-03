Сорокин: ведется работа над увеличением числа билетов четвертой категории на игры ЧМ-2018

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Оргкомитет "Россия-2018" ведет работу над увеличением количества билетов четвертой категории, предназначенной только для россиян, на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018".

Заседание посвящено итогам проведения в России Кубка конфедераций 2017 года и подготовке страны к чемпионату мира.

"Всего запланировано 2 млн 600 тыс. билетов. Существуют билеты четырех категорий, при этом билеты четвертой категории, самой недорогой, доступны только для граждан России. Мы продолжаем работать с Международной федерацией футбола (ФИФА) по расширению четвертой категории, соответствующие письма уже направлены руководству ФИФА от имени председателя оргкомитета [Виталия Мутко]", - сказал Сорокин в своем выступлении.

Продажа билетов на матчи чемпионата мира 2018 года будет осуществляться в три этапа, каждый из которых будет включать в себя период продажи путем случайной жеребьевки и период продажи в порядке очереди. Первый этап продаж стартовал 14 сентября, билеты будут реализовываться путем жеребьевки до 12 октября, а с 16 по 28 ноября - в порядке очереди. На втором этапе получить билеты путем жеребьевки можно будет с 5 декабря по 31 января, в порядке очереди - с 13 марта по 3 апреля. На последнем этапе с 18 апреля по 15 июля билеты будут продаваться только в порядке очереди.

Билеты на матчи чемпионата мира разбиты на четыре категории: самые дорогие билеты на места с лучшим расположением на стадионе (категория 1), билеты на места за пределами категории 1 (категории 2 и 3), а также билеты по доступной цене исключительно для граждан России (категория 4). Ранее сообщалось, что количество билетов четвертой ценовой категории составит минимум 350 тыс. Минимальная цена такого билета составит 1280 рублей.

Кубок конфедераций проводился в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге.