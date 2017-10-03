Официальный мяч ЧМ-2018 будет представлен накануне жеребьевки турнира

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, будет представлен накануне жеребьевки турнира, которая состоится 1 декабря. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета.

"В данный момент идет активное продвижение турнира. Дан старт туру кубка мира. До конца 2017 года будет представлен официальный плакат чемпионата мира. Официальный мяч будет показан накануне жеребьевки соревнований", - рассказал Сорокин.

Жеребьевка финального турнира чемпионата мира пройдет 1 декабря в Кремле.

На Кубке конфедераций 2017 года, который прошел в России, использовался мяч "Красава" компании Adidas.

Тур кубка чемпионата мира, организованный официальным спонсором чемпионата мира ФИФА компанией Coca-Cola, стартовал 9 сентября в Москве. С сентября по декабрь трофей побывает в 15 городах, после чего отправится за рубеж и объедет более 50 стран. Затем кубок опять вернется в Россию и побывает еще в девяти городах. Общая протяженность маршрута составит более 27 тысяч км.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге.