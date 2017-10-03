Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Официальный мяч ЧМ-2018 будет представлен накануне жеребьевки турнира

Спорт
3 октября, 17:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Жеребьевка финального турнира чемпионата мира пройдет 1 декабря в Кремле

Поделиться
Материал из 1 страницы
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, будет представлен накануне жеребьевки турнира, которая состоится 1 декабря. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета.

Смотрите также

Сорокин: ФИФА положительно оценивает уровень подготовки городов России к ЧМ-2018

Сорокин: ведется работа над увеличением числа билетов четвертой категории на игры ЧМ-2018

Сорокин: около 1,3 млн заявок на билеты поступило на матчи ЧМ-2018

"В данный момент идет активное продвижение турнира. Дан старт туру кубка мира. До конца 2017 года будет представлен официальный плакат чемпионата мира. Официальный мяч будет показан накануне жеребьевки соревнований", - рассказал Сорокин.

Жеребьевка финального турнира чемпионата мира пройдет 1 декабря в Кремле.

На Кубке конфедераций 2017 года, который прошел в России, использовался мяч "Красава" компании Adidas.

Тур кубка чемпионата мира, организованный официальным спонсором чемпионата мира ФИФА компанией Coca-Cola, стартовал 9 сентября в Москве. С сентября по декабрь трофей побывает в 15 городах, после чего отправится за рубеж и объедет более 50 стран. Затем кубок опять вернется в Россию и побывает еще в девяти городах. Общая протяженность маршрута составит более 27 тысяч км.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
2
"Моя должность - Абдулатипов": чем запомнился ушедший в отставку глава Дагестана
3
Путин скептически отнесся к высказыванию о том, что футбол - российская национальная игра
4
Саакашвили просит политического убежища на Украине
5
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
6
Путин назначил вице-спикера Госдумы Васильева врио главы Дагестана
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама