Путин скептически отнесся к высказыванию о том, что футбол - российская национальная игра

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин скептически отнесся к высказыванию президента клуба "Зенит" Сергея Фурсенко о том, что футбол - национальная спортивная игра.
"Если российский футбол будет зрелищным, на наших стадионах будут аншлаги, тогда телевизионные и прочие права на матчи будут адекватны вложениям, которые мы сейчас делаем, а наш футбол станет конкурентоспособным на мировом рынке и все скажут, что футбол - это истинно русская игра", - с таким заявлением выступил Фурсенко на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.
"Молодец, Сергей! Истинно русская игра - футбол! Восемь человек иностранцев бегают на поле, за "Зенит" играют в Лиге Европы! Во молодец!" - отреагировал глава государства. И добавил: "И два гражданина Российской Федерации. И один вратарь". "Интересно вы нам все рассказали", - оценил выступление Фурсенко Путин.
Президент клуба заметил, что "Зенит" "практически во всех играх соблюдает лимит [на легионеров]". Фурсенко добавил, что недавняя игра "Зенита" с испанским "Реал Сосьедадом" в Лиге Европы была единственной, когда вышло больше иностранцев. "Но мы реально готовим футболистов к чемпионату мира, российских футболистов. И результат будет, увидите", - пообещал он.
"Хорошо. Посмотрим", - ответил президент.