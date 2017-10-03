Сорокин: ФИФА положительно оценивает уровень подготовки городов России к ЧМ-2018

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) позитивно оценивает степень готовности к чемпионату мира 2018 года городов-организаторов турнира. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018".

Заседание посвящено итогам проведения в России Кубка конфедераций 2017 года и подготовке страны к чемпионату мира.

"Регулярно [в городах-организаторах] проводятся инспекционные визиты совместно с экспертами ФИФА. Сейчас проходит шестой и предпоследний визит. Эксперты ФИФА оценивают готовность стадионов и основных объектов чемпионата мира, инспекция уже побывала в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске, Ростове-на-Дону. Сегодня оценивается Волгоград, а завтра эксперты ФИФА посетят Калининград", - сказал Сорокин.

"На сегодняшний день ФИФА в целом положительно оценивает уровень подготовки городов-организаторов турнира", - отметил гендиректор оргкомитета "Россия-2018".

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге.