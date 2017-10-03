Инфраструктура связи к ЧМ-2018 будет полностью готова в мае 2018 года

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Полноценная готовность телекоммуникационной инфраструктуры для чемпионата мира по футболу будет обеспечена в мае 2018 года. Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта.

"В соответствии с утвержденным планом работ у нас следующие контрольные точки: декабрь 2017 года - обеспечение телекоммуникационных сервисов на финальной жеребьевке, март - май - монтаж и тестирование телекоммуникационной инфраструктуры, и с мая уже полная готовность по предоставлению сервиса", - сказал он.

Так, по словам Никифорова, нужно организовать фиксированную связь с пропускной способностью 240 Гб/сек. "Впервые в истории будет происходить трансляция в формате ультравысокого разрешения - он впервые применяется в ФИФА на всех матчах", - добавил он. Министр также отметил, что для 11 тыс. абонентов будет работать профессиональная радиосвязь формата TETRA, будет обеспечена видеоконференцсвязь, а также удаленный перевод на девять языков.

Глава Минкомсвязи уточнил, что онлайн-регистрация для оформления паспортов болельщиков на ЧМ-2018 будет открыта уже в октябре, а в декабре откроются первые центры выдачи паспортов болельщиков. В первом квартале 2018 года будет открыто 30 таких центров выдачи, в перспективе может быть открыто еще более 100. "Всего планируется выдать до 3 млн паспортов болельщиков на чемпионате мира", - напомнил министр.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

Связь для Кубка конфедераций

Министр рассказал, что рамках Кубка конфедераций (проходил с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани) была обеспечена фиксированная связь, передача вещательного трафика, видеоконференцсвязь, мобильная связь, кабельное телевидение, удаленный перевод, спутниковая связь, специальная радиосвязь формата TETRA для всех организаторов. "Все это происходило как на четырех стадионах, так и на 77 объектах, которые были задействованы в рамках мероприятия", - пояснил он.

Глава Минкомсвязи отметил, что вещание обеспечивалось на 183 страны мира. "Для этого на каждый город была задействована пропускная способность 60 Гб/сек. Для справки - город такого размера как Саранск до проведения мероприятия на весь город имел канал связи пропускной способностью 50 Гб. Таким образом, это тоже хорошее наследие, которое на долгие годы останется и будет служить городам, где проходят соответствующие мероприятия", - рассказал он.

В ходе Кубка конфедераций посетители стадионов совершили более 1,5 млн вызовов в сетях фиксированной и мобильной связи, а также передали через Wi-Fi 57 терабайт информации, уточнил Никифоров. Он добавил, что никаких перебоев в работе сервисов зафиксировано не было.

Ростех назначен единственным исполнителем проекта по созданию инфраструктуры связи и IT для чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года.