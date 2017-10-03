Мутко: желание сохранить тяжелую атлетику в ОИ стало причиной дисквалификаций федераций

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) о годичной дисквалификации ряда национальных федераций, в том числе и Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), было вполне ожидаемым и вызвано желанием сохранить свой вид спорта в программе Олимпийских игр. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Виталий Мутко.

В минувшую субботу в Бухаресте прошел исполком IWF, по итогам которого было вынесено единогласное решение отстранить на год федерации тех стран, где не менее трех спортсменов попались на нарушении антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Помимо России, также были отстранены федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины. Таким образом, сборная России пропустит чемпионат мира по тяжелой атлетике, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.

"Что касается тяжелой атлетики, то все понятно, - признался Мутко. - На это надо смотреть правильно, это касается не только России, но и других стран. Мне абсолютно понятно решение Международной федерации тяжелой атлетики, другого она и не могла принять. Единственное, оно с юридической точки зрения не совсем целесообразно".

"Если брать сборную России, то она уже пострадала, поскольку не участвовала в Олимпийских играх, она уже наказана, - продолжил вице-премьер. - Решение же было принято после Рио-2016. Нас уже наказали, а сейчас опять к этому возвратились".

Мутко считает, что сейчас перед IWF стоит вопрос о том, останется ли тяжелая атлетика вообще в олимпийской семье. "В этом плане решение правильное, оно поможет сохраниться в программе Олимпиады в Токио", - считает вице-премьер.

IWF, которая в последние годы столкнулась с многочисленными допинговыми проблемами, до декабря 2017 года должна направить в Международный олимпийский комитет (МОК) отчет о путях выхода из кризиса, а также проделанной в этом направлении работе, что является одним из условий сохранения вида спорта в олимпийской программе. На недавнем заседании исполкома МОК сократил тяжелой атлетике число квот на Олимпийские игры 2020 года в Токио в связи с массовыми нарушениями спортсменами антидопинговых правил.