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Мутко заявил, что Путин дал ряд рекомендаций по лимиту на легионеров в футболе

Спорт
3 октября, 18:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Во вторник на заседании президент санкт-петербургского клуба "Зенит" Сергей Фурсенко сказал, что футбол в России - национальная спортивная игра

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал ряд рекомендаций относительно заявки команды и лимита на легионеров в российском футболе. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ Виталий Мутко после заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018".

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Во вторник на заседании президент санкт-петербургского клуба "Зенит" Сергей Фурсенко сказал, что футбол в России - национальная спортивная игра. Путин отнесся к высказыванию Фурсенко скептически, отметив, что в Лиге Европы у "Зенита" вышло на поле восемь иностранцев.

"Президент все время проводит линию, чтобы мы больше внимания уделяли собственным воспитанникам, этим мы оставляем наследие. У нас в стране 400 тысяч детей в системе подготовки, тысячи школ, при каждом клубе академия. Вот президент был в Краснодаре и все выспрашивал у Сергея Галицкого [президента ФК "Краснодар"], сколько детей, какая система", - рассказал Мутко.

"Эта позиция направлена на то, чтобы мы защищали своих доморощенных игроков. Эта среда не конкурентна, вы всегда найдете более подготовленного игрока, привезете его и ваш молодой игрок не получит шанс. Но я объяснил, что в Лиге чемпионов и Лиге Европы собственные регламенты, мы не можем на них влиять, у каждого клуба свои планы", - пояснил вице- премьер.

"Главное, что он не выходит за заявку команды, которая составляет 25 человек. Играет один и тот же состав, клуб просто его ротирует. Ряд рекомендаций он [президент] нам дал, но я их пока озвучивать не буду", - заключил Мутко.

Сейчас в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги действует лимит по схеме "6+5", при котором на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков. Ранее говорилось, что в сезоне-2018/19 в чемпионате РФПЛ будет другой лимит на легионеров. Была создана рабочая группа, которая должна сформировать предложения. Планируется, что они будут рассмотрены на заседании исполкома РФС, который пройдет осенью.

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