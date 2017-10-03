Шарапова может сыграть на турнире "ВТБ Кубок Кремля", получив wild card

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мария Шарапова может сыграть на турнире "ВТБ Кубок Кремля" - организаторы готовы предоставить теннисистке wild card (специальное приглашение). Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский".

"Не исключено, что Шарапова сыграет в Москве. Думаю, тут многое будет зависеть от ее физического состояния, - сказал Тарпищев. - Но мы под Шарапову держим wild card. Хотя, даже если она не сможет, думаю, что кто-то из первой десятки рейтинга все же сможет доехать в Москву".

Свое участие в турнире уже подтвердили россиянка Светлана Кузнецова (девятый номер рейтинга), британка Йоханна Конта (7) и словачка Доминика Цибулкова (10).

Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.