Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шарапова может сыграть на турнире "ВТБ Кубок Кремля", получив wild card

Спорт
3 октября, 18:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По словам главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, многое будет зависеть от физического состояния спортсменки

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/JASON SZENES

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мария Шарапова может сыграть на турнире "ВТБ Кубок Кремля" - организаторы готовы предоставить теннисистке wild card (специальное приглашение). Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Смотрите также

Шарапова сыграет со второй "ракеткой" мира Халеп в третьем круге турнира WTA в Китае

Шарапова обыграла Макарову и вышла в третий круг теннисного турнира в Пекине

Шарапова направит деньги с продажи конфет собственной марки в фонд помощи Пуэрто-Рико

"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский".

"Не исключено, что Шарапова сыграет в Москве. Думаю, тут многое будет зависеть от ее физического состояния, - сказал Тарпищев. - Но мы под Шарапову держим wild card. Хотя, даже если она не сможет, думаю, что кто-то из первой десятки рейтинга все же сможет доехать в Москву".

Свое участие в турнире уже подтвердили россиянка Светлана Кузнецова (девятый номер рейтинга), британка Йоханна Конта (7) и словачка Доминика Цибулкова (10).

Общий призовой фонд турнира составит $1,6 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ВТБ Кубок Кремля
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
2
"Моя должность - Абдулатипов": чем запомнился ушедший в отставку глава Дагестана
3
Путин скептически отнесся к высказыванию о том, что футбол - российская национальная игра
4
Саакашвили просит политического убежища на Украине
5
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
6
Путин назначил вице-спикера Госдумы Васильева врио главы Дагестана
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама