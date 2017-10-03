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Мутко: российский футбол нашел золотую середину и движется вперед

Спорт
3 октября, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

По словам вице-премьера РФ, в стране появляются новые молодые игроки

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российский футбол обрел золотую середину и сумеет добиться достойных результатов. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко после совместного заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018".

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"Мы можем застроить страну футбольными полями, вовлечь в футбол миллионы людей, но завтра сборная проиграет, и все будут говорить, что у нас плохо развит футбол. А есть страны, где игроки выступают в других чемпионатах - как, например, Хорватия, а потом приезжают в сборную и побеждают. И все начинают говорить: "Какой у них футбол!". Нам нужно было найти золотую середину, которая приведет к результату", - сказал Мутко.

"И сейчас мы нашли эту золотую середину и движемся. Если вы это замечаете, то замечаете, если нет, то я ничем вам не могу помочь", - отметил глава РФС.

"Первый шаг мы сделали - защитили своих игроков. У нас есть братья [Алексей и Антон] Миранчуки, есть [Александр] Головин... У нас появляются молодые игроки. Поверьте мне, не слушайте никого", - сказал Мутко.

"Я сто лет занимаюсь футболом и хорошо знаком со всеми этими экспертами и рекомендациями. Один кричит: "Давайте не будем вкладывать государственные деньги, только частные". Так давайте. Я что, против?", - добавил вице-премьер РФ.

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