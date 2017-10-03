Британский теннисист Эванс дисквалифицирован на один год за употребление кокаина

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Антидопинговая комиссия Международной федерации тенниса (ITF) объявила о дисквалификации британца Даниэля Эванса за положительный допинг-тест на запрещенное вещество - кокаин. Как сообщает пресс-служба ITF, срок дисквалификации составит один год.
Британец, занимающий 108-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов, сдал положительную допинг-пробу на турнире в Барселоне 24 апреля.
27-летний Эванс лишен всех призовых, заработанных на турнире в Барселоне и последующих соревнованиях до 26 июня, когда он был временно отстранен. Он сможет вернуться на корт 23 апреля 2018 года.
В 2015 году Эванс в составе сборной Великобритании стал обладателем Кубка Дэвиса.