Британский теннисист Эванс дисквалифицирован на один год за употребление кокаина

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Антидопинговая комиссия Международной федерации тенниса (ITF) объявила о дисквалификации британца Даниэля Эванса за положительный допинг-тест на запрещенное вещество - кокаин. Как сообщает пресс-служба ITF, срок дисквалификации составит один год.

Британец, занимающий 108-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов, сдал положительную допинг-пробу на турнире в Барселоне 24 апреля.

27-летний Эванс лишен всех призовых, заработанных на турнире в Барселоне и последующих соревнованиях до 26 июня, когда он был временно отстранен. Он сможет вернуться на корт 23 апреля 2018 года.

В 2015 году Эванс в составе сборной Великобритании стал обладателем Кубка Дэвиса.