Победители и призеры чемпионата России по киберфутболу получат спортивные разряды

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Победители и призеры первого официального чемпионата России по интерактивному футболу получат официальные спортивные разряды и звания. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил председатель комитета по разновидностям футбола Российского футбольного союза (РФС), глава Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов.

Во вторник в Доме футбола прошла пресс-конференция, на которой было объявлено о сотрудничестве между РФС и Федерацией компьютерного спорта России (ФКСР), где состоялось торжественное подписание первого в своем роде договора о совместной организации соревнований между двумя спортивными организациями.

Кроме того, РФС и ФКСР объявили о старте официального чемпионата России по интерактивному футболу. Россия стала первой страной, которая признала интерактивный футбол спортивной дисциплиной.

"Победители и призеры чемпионата России по киберфутболу получат спортивные звания и разряды. Все будет официально и по-взрослому. Это стало возможно благодаря тому, что Россия стала первой страной, которая признала интерактивный футбол спортивной дисциплиной",- сказал Ефремов.

Президент ФКСР Дмитрий Смит объявил, что первый отборочный этап чемпионата России пройдет 7 октября. "Мы стартуем в ближайшую пятницу, будет отобран 21 участник. В следующем этапе мы отберем еще 27 человек и в конце к финальной части присоединится 16 человек, по одному от клубов Российской футбольной премьер-лиги. Также мы берем на себя обязательство оплатить все расходы участников из дальних регионов нашей страны, которые выйдут в финальный этап",- заявил Смит.

Финальный этап пройдет в конце декабря в течение двух дней. Сильнейшие игроки по итогам отборочных этапов разыграют титул чемпиона России и право представлять Россию на международных соревнованиях.