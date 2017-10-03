Синхронистка Тиманина стала чемпионкой России по серфингу в олимпийской дисциплине

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года по синхронному плаванию в группе Анжелика Тиманина стала чемпионкой России по серфингу в дисциплине "шорт" ("короткая доска"), которая включена в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Второе место заняла Ольга Ким, третье - Анна Матвеева. В мужских соревнованиях победу одержал Евгений Исаков, вторым стал Сергей Мысовский, третьим - Сергей Расшиваев. Заключительный этап соревнований проходил в Сочи с 15 сентября по 1 октября.

Тиманина является олимпийской чемпионкой, 11-кратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и Универсиады в синхронном плавании.

В августе 2016 года Международный олимпийский комитет включил карате, серфинг, бейсбол/софтбол, скалолазание и скейтбординг в программу Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.