Синхронистка Тиманина стала чемпионкой России по серфингу в олимпийской дисциплине

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года по синхронному плаванию в группе Анжелика Тиманина стала чемпионкой России по серфингу в дисциплине "шорт" ("короткая доска"), которая включена в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Второе место заняла Ольга Ким, третье - Анна Матвеева. В мужских соревнованиях победу одержал Евгений Исаков, вторым стал Сергей Мысовский, третьим - Сергей Расшиваев. Заключительный этап соревнований проходил в Сочи с 15 сентября по 1 октября.
Тиманина является олимпийской чемпионкой, 11-кратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и Универсиады в синхронном плавании.
В августе 2016 года Международный олимпийский комитет включил карате, серфинг, бейсбол/софтбол, скалолазание и скейтбординг в программу Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.