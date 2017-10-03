Робертсон: БК "Автодор" не использовал свои шансы в матче квалификации ЛЧ с "Орландиной"

Портфельная компания Роснано начнет производство электромопедов UJet в РФЭкономика и бизнес 3 октября, 20:27
Лауреат Нобелевской премии: теоретические исследования открывают обществу картину мираНаука 3 октября, 20:25
Около 14,5 тыс. сотрудников ЧОП и 16,5 тыс. стюардов будут работать на матчах ЧМ-2018Спорт 3 октября, 20:19
В Грозном открыли международный автовокзал "Западный"Северный Кавказ 3 октября, 20:15
Представители 28 федераций ознакомились с тренировочными базами ЧМ-2018Спорт 3 октября, 20:13
Власти: программа развития СКФО акцентирована на реальный сектор экономикиВ стране 3 октября, 20:07
Сорокин: Парк футбола планируется организовать на Красной площади во время ЧМ-2018Спорт 3 октября, 20:07
Трамп пошутил, что пострадавший от урагана "Мария" Пуэрто-Рико "вывел из строя" госбюджетПроисшествия 3 октября, 20:00
В России появится система минимизации рисков внезапного ухода авиакомпаний с рынкаЭкономика и бизнес 3 октября, 19:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Баскетболисты "Автодора" не использовали массу возможностей в матче квалификации Лиги чемпионов ФИБА с итальянской "Орландиной". Об этом заявил разыгрывающий российской команды Джастин Робинсон, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.
Матч завершился победой итальянской команды со счетом 92:59. "Автодор" уступил по итогам двухматчевого противостояния и не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.
"У нас была тяжелая битва с очень хорошей командой, - сказал Робертсон. - Мы имели массу возможностей, но не забили много открытых бросков и не подбирали мячи. Это привело к тому, что игра ушла от нас. Просто не воспользовались предоставленными нам шансами".
"Все, что мы можем сделать сейчас, - смотреть вперед и готовиться к тому пути, который ждет нас впереди", - добавил он.
Лига чемпионов ФИБА - третий по значимости еврокубковый баскетбольный турнир после Евролиги и Кубка Европы. Первый розыгрыш турнира был проведен в сезоне-2016/17. Победителем соревнований стал испанский "Тенерифе", второе место занял турецкий "Банвит", третье - французский "Монако".