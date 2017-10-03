Робертсон: БК "Автодор" не использовал свои шансы в матче квалификации ЛЧ с "Орландиной"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Баскетболисты "Автодора" не использовали массу возможностей в матче квалификации Лиги чемпионов ФИБА с итальянской "Орландиной". Об этом заявил разыгрывающий российской команды Джастин Робинсон, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Матч завершился победой итальянской команды со счетом 92:59. "Автодор" уступил по итогам двухматчевого противостояния и не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

"У нас была тяжелая битва с очень хорошей командой, - сказал Робертсон. - Мы имели массу возможностей, но не забили много открытых бросков и не подбирали мячи. Это привело к тому, что игра ушла от нас. Просто не воспользовались предоставленными нам шансами".

"Все, что мы можем сделать сейчас, - смотреть вперед и готовиться к тому пути, который ждет нас впереди", - добавил он.

Лига чемпионов ФИБА - третий по значимости еврокубковый баскетбольный турнир после Евролиги и Кубка Европы. Первый розыгрыш турнира был проведен в сезоне-2016/17. Победителем соревнований стал испанский "Тенерифе", второе место занял турецкий "Банвит", третье - французский "Монако".