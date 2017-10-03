СМИ: футболист "Арсенала" Озил может перейти в МЮ после окончания сезона

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. "Манчестер Юнайтед" хочет подписать контракт с полузащитником "Арсенала" Месутом Озилом, игрок может перейти в клуб из Манчестера по окончании сезона-2017/18 бесплатно. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Independent.
Контракт 28-летнего полузащитника сборной Германии с "Арсеналом" рассчитан до конца нынешнего сезона.
"Манчестер Юнайтед" вступит в переговоры о переходе Озила в январе, когда откроется зимнее трансферное окно. Клуб хочет заранее договориться с игроком, чтобы он не продлевал контракт с "Арсеналом" и перешел в команду в конце сезона на правах свободного агента. Решающую роль в переговорах может сыграть главный тренер МЮ Жозе Моуринью, который знаком с Озилом по совместной работе в "Реале".
В нынешнем сезоне Озил провел пять матчей в чемпионате Англии и не отметился результативными действиями. В составе "Арсенала" он три раза выигрывал Кубок Англии, побеждал в Суперкубке страны. Игрок провел за сборную Германию 86 матчей и забил 22 мяча.