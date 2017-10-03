Представители 28 федераций ознакомились с тренировочными базами ЧМ-2018

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Представители 28 футбольных федераций ознакомились с тренировочными базами, которые будут даны на выбор командам-участницам чемпионата мира 2018 года. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018".
"Каждой команде будет предоставлено по три предматчевых тренировочных площадки, всего их 36. И 67 тренировочных баз на выбор, которые будут расположены не только в городах- организаторах, а по всей Российской Федерации. Наша работа с футбольными федерациями началась около двух лет назад. В основном, это касается инспекционных визитов для выбора баз команд; всего за это время нас посетило 28 футбольных федераций", - сказал Сорокин.
Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" отметил важность четкой организации воздушных и наземных перевозок. "Каждой клиентской группе будет предоставлен определенный пакет транспортных услуг - так, в период чемпионата мира мы организуем около 260 рейсов для команд-участниц. В целом планируется задействовать 1254 легковых автомобилей и 685 автобусов", - сказал он.
"Размещение клиентских групп также является важнейшей составляющей подготовки к турниру. Клиентские группы будут размещаться в 40 тысячах номеров более чем в 400 гостиницах трех-, четырех- и пяти- звезд", - добавил он.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге. Жеребьевка финальной стадии мирового первенства пройдет в Москве 1 декабря.