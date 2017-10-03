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Белявский и Нагорный вышли в финал в личном многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике

Спорт
3 октября, 20:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Еще один россиянин Денис Аблязин вышел в финал в упражнениях на кольцах

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россияне Давид Белявский и Никита Нагорный вышли в финал в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в канадском Монреале.

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Белявский показал в квалификации третий результат (85,839 балла), Нагорный - 11-й (82,598).

Также Белявский квалифицировался в финалы в упражнениях на перекладине (пятое место в квалификации, 14,208), на коне (шестое место, 14,666) и на параллельных брусьях (четвертое место, 15,066).

Еще один россиянин Денис Аблязин вышел в финал в упражнениях на кольцах (второе место, 15,066).

Другие российские спортсмены Артур Далалоян, Никита Игнатьев и Сергей Ельцов не сумели преодолеть квалификационный раунд.

Финал в личном многоборье состоится 5 октября, медали в отдельных видах будут разыграны 7 и 8 октября.

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