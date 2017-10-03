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Около 14,5 тыс. сотрудников ЧОП и 16,5 тыс. стюардов будут работать на матчах ЧМ-2018

Спорт
3 октября, 20:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин доложил о медицинской инфраструктуре, которая будет использоваться в период проведения чемпионата мира

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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Около 14,5 тыс. сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) будут следить за безопасностью на матчах чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018".

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Заседание было посвящено итогам проведения в России Кубка конфедераций по футболу 2017 года и подготовке страны к чемпионату мира.

"В плане обеспечения безопасности утверждены все основополагающие документы. Планируется подобрать и подготовить более 16,5 тыс. контролеров-распорядителей. Кроме этого, мы планируем привлечь 14,5 тыс. сотрудников частных охранных предприятий. Работа будет строиться в тесном взаимодействии с Росгвардией и другими силовыми ведомствами", - сказал Сорокин.

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" также доложил о медицинской инфраструктуре, которая будет использоваться в период проведения чемпионата мира. "Всего будет оборудовано 180 медицинских пунктов на объектах чемпионата мира, на мероприятиях турнира будет задействовано 300 бригад скорой помощи", - отметил Сорокин.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Сочи, Калининграде, Волгограде и Саранске.

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