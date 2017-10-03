Бышовец: тренировка сборной России оставила хорошие эмоции, в команде рабочая атмосфера

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Самоотдача и настрой игроков сборной России по футболу на тренировке перед товарищескими матчами с командами Южной Кореи и Ираном оставили положительные впечатления. Об этом ТАСС заявил бывший главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец.

Во вторник утром 71-летний специалист посетил тренировку национальной команды, где пообщался с футболистами и главным тренером сборной Станиславом Черчесовым. Российская сборная 7 октября в Москве проведет товарищеский матч с командой Южной Кореи, а 10 октября в Казани встретится с командой Ирана.

"От тренировки остались положительные эмоции, в команде рабочая атмосфера, что очень важно - именно рабочая. Я увидел, что игроки с хорошей самоотдачей относятся к предложенной программе. Перед матчем с Южной Кореей есть оптимизм: игра должна быть хорошей и по содержанию, и по результату. Чувствовалось, что игроки сознательно и с осмыслением подходят к предложенным тренерским штабом требованиям", - сказал Бышовец.

Он также рассказал о целях его визита на тренировку сборной, отметив, что это была инициатива Черчесова.

"На матче "Динамо" мы с Черчесовым предварительно обсудили, что может случиться такое, что я посещу тренировку сборной России, вот он и позвонил мне напомнить, что тренировка начинается в 11:30. Это общение нужно для обсуждения предстоящего матча, мы обменялись идеями, мнениями, но я ничего не советовал и не рекомендовал. Мы обсудили состояние игроков, качество их игры и возможные перспективы футболистов, но я не советовал кого-то вызвать в сборную, это прерогатива главного тренера. Можно сказать, что это наши добрые отношения как бывшего игрока сборной СССР и главного тренера сборной России", - отметил эксперт.

Сборная Кореи не будет играть от обороны

Бышовец также поделился ожиданиями от матча сборной России против команды Южной Кореи. Игра состоится на "ВЭБ-Арене" 7 октября. С 1992 по 1995 год Бышовец возглавлял сборную Южной Кореи.

"Вряд ли российским игрокам поможет мой предыдущий опыт в сборной Южной Кореи, но некоторые особенности стиля у нее остались. Команда Южной Кореи на протяжении всего матча доминирует, они очень активны, мобильны, никогда не бросают играть, поэтому играть прагматично и от обороны они не будут", - полагает Бышовец.

"Мне кажется, идеи у тренеров сборной России совпадут с моими, и с первых минут сборная России возьмет психологическое преимущество, сыграет активно в прессинге на половине поля соперника - этот путь приведет к победе. Статус матча подразумевает обилие голов, ведь здесь не разыгрываются очки, но все-таки товарищеских матчей у сборной не бывает, ведь они представляют свою страну и болельщиков", - сказал специалист.