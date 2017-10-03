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Международные автогонки "Akhmat Race 2017" презентовали в центре Грозного

Спорт
3 октября, 22:05 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 3, октября. /ТАСС

Общий призовой фонд соревнований составляет более 5 миллионов рублей

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ГРОЗНЫЙ, 3 октября. /ТАСС/. Гонки "Akhmat Race 2017", которые пройдут 7 октября на автодроме "Крепость Грозная" с участием российских и зарубежных пилотов, презентовали в центре столицы Чечни. Зрителям представили чеченскую команду Akhmat Racing Team и кубок предстоящих соревнований.

"В соревнованиях выступят команды на автомобилях классов "Туринг", "Супер-продакшн", "Национальный", "Туринг-Лайт" Российской серии кольцевых гонок, а также болиды международных серий GT2, GT3, VLN V6, соответствующих стандартам FIA (Международная федерация автоспорта) и РАФ (Российская автомобильная федерация). Общий призовой фонд гонки составляет более 5 миллионов рублей. Лучшей станет команда, быстрее всех пришедшая к финишу после 100 кругов", - сообщили организаторы.

Команда Akhmat Racing Team будет представлена в гонке своим сильнейшим составом. В составе команды выступят Роман Агошков, Виталий Дудин, Магомед Дагиев, Халид Альвиев, Булат Барзанкаев, Ислам Барзанкаев и другие. На гонку "Akhmat Race 2017" приглашены президент FIA Жан Тодт, президент CIK FIA Шейх Абдулла бин Иса Аль Халифа, президент программы поддержки российского автомобильного спорта SMP Racing Борис Ротенберг, президент ПАО "Автоваз" Николя Мор и другие.

Автошоу будет транслироваться на федеральном спортивном телеканале "Матч ТВ".

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