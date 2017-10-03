Анкипанс остался довольным самоотдачей игроков рижского "Динамо" в матче КХЛ с ЦСКА

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб рижского "Динамо" доволен самоотдачей игроков в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА, несмотря на поражение в овертайме. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил исполняющий обязанности главного тренера рижской команды Гиртс Анкипанс.

Во вторник "Динамо" в гостях проиграло ЦСКА со счетом 2:3 в овертайме. Это поражение стало для рижской команды 13-м подряд.

"Очень тяжелая игра для нас. Мы рады очку, которое заработали в очень тяжелой игре с очень большой самоотдачей. Нам нужно двигаться в эту сторону, команда отработала супер по самоотдаче. Конечно, будем направлять ребят на такую самоотдачу, хорошо, что сыграли сегодня против ЦСКА, на такого соперника не нужно настраиваться", - отметил Аникпанс.

По мнению главного тренера ЦСКА Игоря Никитина, решающую роль в победе его команды сыграл уровень мастерства армейцев. "Рига сегодня играла здорово, самоотверженно, непросто нам было перестроиться после двух пропущенных шайб и взломать соперника. Мы терпели, ждали своих шансов, мастерство есть, и оно сыграло свою роль", - сказал специалист.

"Динамо", набрав после 17 матчей пять очков, замыкают таблицу Западной конференции. В следующем матче рижане 5 октября в гостях сыграют с подольским "Витязем".