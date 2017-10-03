Хоккеист ЦСКА Ничушкин заявил, что недоволен своей результативностью в чемпионате КХЛ

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Валерий Ничушкин отметил, что недоволен своей результативностью в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал журналистам.
Во вторник ЦСКА дома обыграл рижское "Динамо" со счетом 3:2 в овертайме. Ничушкин забросил победную шайбу.
"Конечно, хотелось бы забивать больше, но реализация хромает. Вроде создаю моменты, но не получается забить. Ищу свою игру, и в последних матчах стало больше получаться", - сказал Ничушкин.
"Против нас любая команда старается играть агрессивно, но мы готовы к этому. Рижане забросили нам две быстрые шайбы, и нам не удавалось реализовать свои моменты. Соперник больше времени уделял обороне, что тоже тяжело", - добавил форвард.
"Недооценка соперника? Думаю, у нас все профессионалы, просто любая команда может сыграть хорошо", - резюмировал Ничушкин.
После 15 матчей в активе ЦСКА 31 очко, команда занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы 5 октября дома сыграют с череповецкой "Северсталью".