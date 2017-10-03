"Слован" по буллитам обыграл "Северсталь" в матче КХЛ

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ТАСС, 3 октября. Братиславский "Слован" в серии буллитов обыграл череповецкую "Северсталь" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 4:4. Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Томаш Грнка (6-я и 42-я минуты), Михал Глинка (19) и Ян Бухтеле (44). У гостей отличились Адам Мазур (1), Даниил Вовченко (22), Дмитрий Кагарлицкий (27) и Николай Стасенко (54). Победный буллит реализовал Грнка.
"Слован" занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 18 очками в активе. Набравшая 24 очка "Северсталь" идет на восьмом месте.
В следующем матче "Слован" на своей площадке примет нижегородское "Торпедо". "Северсталь" в гостях сыграет с московским ЦСКА. Обе встречи состоятся 5 октября.