"Слован" по буллитам обыграл "Северсталь" в матче КХЛ

ТАСС, 3 октября. Братиславский "Слован" в серии буллитов обыграл череповецкую "Северсталь" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 4:4. Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Томаш Грнка (6-я и 42-я минуты), Михал Глинка (19) и Ян Бухтеле (44). У гостей отличились Адам Мазур (1), Даниил Вовченко (22), Дмитрий Кагарлицкий (27) и Николай Стасенко (54). Победный буллит реализовал Грнка.

"Слован" занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 18 очками в активе. Набравшая 24 очка "Северсталь" идет на восьмом месте.

В следующем матче "Слован" на своей площадке примет нижегородское "Торпедо". "Северсталь" в гостях сыграет с московским ЦСКА. Обе встречи состоятся 5 октября.