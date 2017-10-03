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Александр Медведев: игроки СКА показывают хоккей, на который приятно смотреть

Спорт
3 октября, 23:13 дата обновления: 3 октября, 23:31 UTC+3 ПОДОЛЬСК область/ 3, октября. /ТАСС

Армейцы со старта сезона не потерпели еще ни одного поражения, выиграв 17 матчей подряд

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Первый президент КХЛ и член совета директоров лиги Александр Медведев

Первый президент КХЛ и член совета директоров лиги Александр Медведев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 3 октября. /ТАСС/. Хоккеисты СКА сейчас демонстрируют игру, на которую приятно смотреть. Такое мнение журналистам высказал член совета директоров санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

Армейцы со старта сезона не потерпели еще ни одного поражения, выиграв 17 матчей подряд. В случае победы над "Салаватом Юлаевым" в Уфе СКА может повторить рекорд "Авангарда", который выиграл в сезоне-2010/11 18 поединков кряду.

"Дело не только в количестве, но и в качестве игры команды. СКА демонстрирует очень интересную игру, и очень важно, что в команде все поддерживают друг друга. В одном матче может выстрелить Ковальчук, в другом - Гусев. И самое главное, на игру СКА очень приятно смотреть", - сказал Медведев.

"Очень хорошо играет защита не только в обороне, но и в нападении. [Патрик] Херсли сейчас проводит свой лучший сезон. И учитывая, что в СКА немало кандидатов в сборную, от них мы можем увидеть такую же эффективную игру в сборной", - добавил он.

По словам Медведева, остальные команды должны тянуться за СКА. "Главная интрига в сезоне будет в Кубке Гагарина. На Востоке можно проиграть один матч и со второго места оказаться на седьмом. На Западе интрига такая, что за седьмое и восьмое места будет ожесточенная конкуренция".

"Витязь" соблюдает хороший баланс опытных и молодых игроков 

Хоккеисты подмосковного "Витязя" во вторник обыграли дома "Спартак" со счетом 5:2.

"Посмотрите, на скамейке у команды сидели два способных финских легионера, а молодежь играла очень здорово, - сказал Медведев. - Имена многих из них неизвестны, но они показывают, как надо относиться к хоккею. У них может что-то не получаться, но они отдают себя игре, лезут на ворота, играют без прокатов. У "Витязя" сейчас очень хороший баланс между ветеранами и молодежью, такие игроки, как Афиногенов, Семин показывают свое отношение к делу". 

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