Чемпионат Национальной хоккейной лиги стартует в расширенном составе из 31 клуба

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стартует в четверг, участие в сезоне-2017/18 примет 31 команда. Лига расширилась за счет нового клуба "Вегас Голден Найтс", располагающийся в американском Лас-Вегасе (штат Невада), где будет выступать форвард сборной России Вадим Шипачев.

Нынешний хоккейный сезон является олимпийским, однако НХЛ не стала делать перерыв на Игры в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля. Таким образом, впервые с 1998 года в Олимпиаде не примут участие хоккеисты из НХЛ, при этом в олимпийский сезон североамериканская лига проведет традиционный Матч всех звезд, который состоится 28 января на "Амали-Арене" в Тампе.

В очередном сезоне НХЛ вновь на виду будут многие российские игроки. В июне чемпионом НХЛ стал "Питтсбург", в составе которого одним из лидеров является российский центрфорвард Евгений Малкин. В число главных звезд НХЛ также входит нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, а также Никита Кучеров из "Тампы-Бэй" (40 шайб) и Владимир Тарасенко из "Сент-Луиса" (39). Лучшим голкипером прошлого сезона был признан россиянин Сергей Бобровский из "Коламбуса".

Сменили летом клубы форварды Александр Радулов, который перебрался из "Монреаля" в "Даллас", и Артемий Панарин, обменянный из "Чикаго" в "Коламбус". Команду "Коламбус" возглавляет лучший тренер прошлого сезона Джон Торторелла, с помощью Бобровского и бомбардира Панарина клуб способен провести очередной сильный сезон.

31-м клубом НХЛ стал "Вегас", в составе которого будет выступать Шипачев. Один из лучших бомбардиров СКА в 30-летнем возрасте впервые решил отправиться в НХЛ. Евгений Дадонов, который был партнером Шипачева в СКА и сборной России, возвращается в НХЛ, ранее в период с 2009 по 2011 год он уже выступал за "Флориду", с которой подписал новый контракт.

Продолжит выступление в НХЛ 45-летний чешский форвард Яромир Ягр, который принял предложение "Калгари". Хотя Ягр занимает второе место в НХЛ по набранным очкам в регулярных чемпионатах НХЛ - 1914 (765 шайб и 1149 передач), сыграв 1711 матчей, ранее чех выступал лишь за команды из США. "Калгари" станет его первой канадской командой, а предстоящий сезон, по словам Ягра, будет заключительным в его карьере, которая началась в 1988 году в родном "Кладно".

Вековой юбилей НХЛ

Первый сезон в НХЛ стартовал в 1917 году, и с этой датой будет связано немало событий в предстоящем сезоне. 16 декабря на футбольном стадионе "Ти-Ди Плейс" в Оттаве местный клуб "Сенаторз" сыграет с "Монреалем", матч будет посвящен 100-летию первой встречи в НХЛ между двумя легендарными канадскими командами. Кроме того, в рамках традиционной "Зимней классики" 1 января на бейсбольном стадионе "Сити-Филд" в Нью-Йорке "Рейнджерс" сыграют против "Баффало".

11-кратный чемпион НХЛ "Детройт" начнет сезон на новой арене, которая называется "Литл Сизарс", она была открыта в начале сентября. С 1979 года "красные крылья" выступали на арене имени Джо Луиса.

Решив не отпускать игроков НХЛ на Олимпиаду, руководство лиги вернулось к практике проведения матчей регулярного чемпионата в Европе, а несколько предсезонных встреч впервые прошли в Китае. 10 и 11 ноября в Стокгольме на "Глобен-Арене" два матча регулярного чемпионата проведут "Колорадо" и "Оттава". Официальные матчи НХЛ состоятся в Европе впервые с 2011 года.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2017/18 пройдет с 4 октября по 7 апреля. Каждая команда, несмотря на расширение лиги, вновь сыграет по 82 матча. 31 клуб НХЛ поделен на две конференции. В Восточной конференции (16 клубов) в Атлантическом дивизионе выступят "Баффало", "Бостон", "Детройт", "Монреаль", "Оттава", "Тампа-Бэй", "Торонто", "Флорида", в Столичном - "Вашингтон", "Каролина", "Коламбус", "Нью-Джерси", "Нью-Йорк Айлендерс", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Питтсбург", "Филадельфия".

В Западной конференции - 15 клубов, здесь выступают "Анахайм", "Аризона", "Ванкувер", "Калгари", "Вегас", "Лос- Анджелес", "Сан-Хосе", "Эдмонтон" (Тихоокеанский дивизион), "Виннипег", "Даллас", "Колорадо", "Миннесота", "Нэшвилл", "Сент-Луис", "Чикаго" (Центральный дивизион).

В розыгрыше Кубка Стэнли выступят 16 команд. Право побороться за главный трофей НХЛ получат по три лучшие команды из каждого дивизиона, а также по две команды из каждой конференции, набравшие большее количество очков из числа не попавших в дивизионах в тройку.

Хотя НХЛ была образована в 1917 году, первый Кубок Стэнли, приз для сильнейшей хоккейной команды Северной Америки, был вручен еще в 1893 году. Вплоть до 1927 года в Северной Америке существовало несколько хоккейных лиг, лишь 90 лет назад НХЛ стала единственной организацией, определявшей хоккейного чемпиона.

Рекордные 24 раза Кубок Стэнли выиграл "Монреаль", но в последний раз этот популярный клуб брал трофей в 1993 году. 13 титулов в активе "Торонто", 11 - "Детройта", в прошлом сезоне в пятый раз обладателем Кубка Стэнли стал "Питтсбург", который в финале победил "Нэшвилл".