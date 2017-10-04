"Эдмонтон" отправил российского форварда Слепышева в АХЛ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Антон Слепышев отправлен в клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Бейкерсфилд" на один матч, чтобы набрать игровую форму после восстановления от травмы. Об этом сообщает пресс- служба "Эдмонтона".

В это межсезонье 23-летний россиянин не принял участие в предсезонном лагере "Эдмонтона" из-за травмы ноги. Главный тренер "Эдмонтона" Тодд Маклеллан отметил, что Слепышев проведет в АХЛ один матч, чтобы набрать игровую форму перед играми регулярного чемпионата НХЛ.

В прошлом сезоне Слепышев в составе "Эдмонтона" сыграл 41 матч в регулярном чемпионате, в которых набрал 10 очков (4 шайбы + 6 передач).