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Форвард Айкел подписал новый контракт с клубом НХЛ "Баффало" на $80 млн

Спорт
4 октября, 2:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Срок нового соглашения 20-летнего американца с "Баффало" составит восемь лет

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Джек Айкел

Джек Айкел

© AP Photo/Jeffrey T. Barnes

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Американский нападающий Джек Айкел продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало", по новому соглашению 20-летний хоккеист в среднем будет получать по $10 млн в течение восьми лет. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Айкел был выбран "Баффало" под общим вторым номером на драфте новичков НХЛ 2015 года. Первым на том драфте был выбран Коннор Макдэвид ("Эдмонтон").

В прошедшем сезоне, начало которого Айкел пропустил из-за травмы, он провел 61 игру, набрав 57 очков (24 шайбы + 33 передачи). В составе сборной США Айкел становился чемпионом мира среди молодежных команд (2014), а также завоевал бронзовую награду на взрослом чемпионате мира 2015 года в Чехии.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2017/18 стартует в ночь на четверг по московскому времени. Первый матч "Баффало" сыграет 5 октября на своей площадке против "Монреаля".

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