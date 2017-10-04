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Еремина идет второй в квалификации ЧМ по спортивной гимнастике в личном многоборье

Спорт
4 октября, 5:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Еще одна россиянка Ангелина Мельникова показала четвертый результат, набрав 53,132 балла, и также претендует на выход в финальный раунд чемпионата мира в Монреале

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Елена Еремина

Елена Еремина

© EPA-EFE/CJ GUNTHER

ТАСС, 4 октября. Россиянка Елена Еремина занимает второе место в квалификации чемпионата мира по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье. Соревнования проходят в канадском Монреале.

По сумме четырех упражнений Еремина показала результат 54,999 балла. Лидирует в квалификации многоборья канадка Элизабет Блэк (55,766 балла), третьей идет бельгийка Нина Дервел (53,598). Еще одна россиянка Ангелина Мельникова показала четвертый результат, набрав 53,132 балла, и также претендует на выход в решающий раунд.

Квалификация в женском многоборье завершится в четверг, когда выступят еще три группы спортсменок. В финал чемпионата мира в индивидуальном многоборье выйдут 24 гимнастки, показавшие лучший результат в квалификации. Финал состоится в ночь на 7 октября по московскому времени.

Россиянка Мария Пасека лидирует в квалификации в опорном прыжке, показав результат 14,933 балла. Мельникова также претендует на выход в финал в данном виде, набрав 14,116 балла (4-й результат).

В квалификации соревнований на разновысоких брусьях лидируют сразу три россиянки. Еремина показала лучший результат (15,100), Анастасия Ильянкова - вторая (15,066), Мельникова - третья (14,966). Также россиянки претендуют на попадание в финал в соревнованиях на бревне, где Еремина идет второй (13,233), Мельникова - шестой (12,600). В финале вольных упражнений россиянки не будут представлены, результат Ереминой (12,800) стал лишь десятым в квалификации, Мельникова - 35-я (11,166).

В финалы на отдельных снарядах выходят восемь гимнасток, показавших лучшие результаты в квалификации. Квалификация на отдельных снарядах завершится в четверг, когда выступят еще три группы спортсменок (65 гимнасток), в финалах не могут выступать более двух представителей одной страны. Финалы соревнований на отдельных снарядах пройдут 7 и 8 октября.

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