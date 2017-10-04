Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Родионенко: травма помешала Мельниковой успешно выступить в вольных упражнениях на ЧМ

Спорт
4 октября, 5:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Мельникова в квалификации вольных упражнений занимает 35-е место, показав результат 11,166 балла

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ангелина Мельникова

Ангелина Мельникова

© EPA/ROBERT GHEMENT

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Опасение получить рецидив травмы ноги помешало чемпионке Европы 2017 года в вольных упражнениях россиянке Ангелине Мельниковой успешно выступить на данном снаряде в квалификации на чемпионате мира в канадском Монреале. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Мельникова в квалификации вольных упражнений в настоящее время занимает 35-е место, в финал проходят восемь гимнасток, показавших лучшие результаты. Квалификационный турнир у женщин продолжится в среду.

"Безусловно, нас расстроила Мельникова, - призналась Родионенко. - Она выиграла весной чемпионат Европы в вольных упражнениях, а здесь на ковре два раза упала. Будем делать выводы из ситуации, но я думаю, что причина неудачи кроется в недавней травме. Она старается беречь голеностоп, ведь буквально за неделю до старта она подвернула ногу".

По мнению тренера, неудачное выступление в вольных упражнениях не помешает Мельниковой пробиться в финал личного многоборья. После двух квалификационных потоков россиянка занимает четвертое место (в финал выйдут 24 сильнейшие гимнастки).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
2
В посольстве РФ в США ответили на слова Госдепартамента об "осмотре" генконсульства
3
Абдулатипов примет участие в инаугурации нового главы Дагестана
4
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
5
Верховная рада повысила минимальные пенсии на $5
6
Каталония объявит о независимости в течение нескольких дней
7
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
Темы дня
Новости партнеров
Реклама