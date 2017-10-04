Родионенко: травма помешала Мельниковой успешно выступить в вольных упражнениях на ЧМ

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Опасение получить рецидив травмы ноги помешало чемпионке Европы 2017 года в вольных упражнениях россиянке Ангелине Мельниковой успешно выступить на данном снаряде в квалификации на чемпионате мира в канадском Монреале. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
Мельникова в квалификации вольных упражнений в настоящее время занимает 35-е место, в финал проходят восемь гимнасток, показавших лучшие результаты. Квалификационный турнир у женщин продолжится в среду.
"Безусловно, нас расстроила Мельникова, - призналась Родионенко. - Она выиграла весной чемпионат Европы в вольных упражнениях, а здесь на ковре два раза упала. Будем делать выводы из ситуации, но я думаю, что причина неудачи кроется в недавней травме. Она старается беречь голеностоп, ведь буквально за неделю до старта она подвернула ногу".
По мнению тренера, неудачное выступление в вольных упражнениях не помешает Мельниковой пробиться в финал личного многоборья. После двух квалификационных потоков россиянка занимает четвертое место (в финал выйдут 24 сильнейшие гимнастки).