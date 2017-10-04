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Тренер: российские гимнастки в квалификации ЧМ сумели собраться, несмотря на слабый старт

Спорт
4 октября, 5:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Россиянки претендуют на выход в финал чемпионата мира в Монреале в личном многоборье, а также в отдельных соревнованиях на брусьях, бревне и опорном прыжке

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Россиянка Ангелина Мельникова во время квалификационного соревнования на бревне

Россиянка Ангелина Мельникова во время квалификационного соревнования на бревне

© EPA-EFE/ANDRE PICHETTE

МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские гимнастки в квалификационном турнире чемпионата мира в канадском Монреале на первых двух снарядах показали совсем не тот результат, которого от них ждали, однако затем сумели собраться и выправить ситуацию. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

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Россиянка Мария Пасека лидирует в квалификации в опорном прыжке, показав результат 14,933 балла, Ангелина Мельникова также претендует на выход в финал в данном виде, набрав 14,116 балла (4-й результат). В квалификации соревнований на разновысоких брусьях лидируют сразу три россиянки - Елена Еремина, Анастасия Ильянкова и Мельникова. Также россиянки претендуют на попадание в финал в соревнованиях на бревне, где Еремина идет второй, а Мельникова - шестой. В финале вольных упражнений россиянки не будут представлены, результат Ереминой (12,800) стал лишь десятым в квалификации, Мельникова - 35-я (11,166).

"Женский чемпионат мира еще только начинается, завтра квалификационный турнир продолжится, - заметила Родионенко. - Но если говорить про наших девочек, то на первом снаряде [бревне] они выступили не так, как мы надеялись. В вольных упражнениях ни одна из россиянок не сумела пробиться в финал, но здесь у нас в последние годы часто возникают проблемы. Но потом вырулили, и в опорном прыжке с брусьями выступили хорошо".

В личном многоборье Еремина идет пока второй с результатом 54,999 балла. Мельникова - четвертая результат, набрав 53,132 балла, она также претендует на выход в решающий раунд.

"Мельникова выиграла весной в Румынии чемпионат Европы в вольных упражнениях, а здесь на ковре дважды упала, - продолжила тренер. - Радует только, что она вместе с Леной Ереминой попадет в финал многоборья. Показала себя, конечно, Мария Пасека, имеющая пока лучший результат в опорном прыжке. Будем надеяться, что в финале она сумеет также хорошо собраться".

По мнению Родионенко, Мельникова в опорном прыжке также должна попасть в финал. "Еремина с Ильянковой пробились в решающую стадию в упражнении на брусьях, на бревне пока идет второй та же Еремина. Но конкуренция на этом снаряде будет очень жесткая", - заметила собеседница агентства.

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