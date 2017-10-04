Россиянин Медведев уступил украинцу Долгополову в первом круге теннисного турнира в Токио

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев уступил украинцу Александру Долгополову в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Токио (призовой фонд - $1,5 млн).
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу украинца. Матч продолжался 1 час 2 минуты.
В следующем круге Долгополов сыграет против американца Стива Джонсона.
Турнир в Японии завершится 8 октября.