"Оклахома" проиграла "Хьюстону" в предсезонном матче НБА, Энтони набрал 19 очков

ТАСС, 4 октября. "Оклахома" проиграла "Хьюстону" со счетом 97:104 в домашней предсезонной игре Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник гостей Эрик Гордон, в активе которого 21 очко за 24 минуты игрового времени. Лидер команды атакующий защитник Джеймс Харден отметился дабл-даблом из 16 очков и 10 передач за 29 минут. Дебютную игру за "Рокетс" провел разыгрывающий защитник Крис Пол, перешедший летом из "Лос-Анджелес Клипперс" - в его активе 11 очков и семь передач за 24 минуты.

В составе "Оклахомы" дебютировали форварды Пол Джордж и Кармело Энтони, первый был выменян в летнее межсезонье у "Индианы", второй - у "Нью-Йорка". Оба игрока начали встречу в стартовой пятерке, в активе Джорджа 15 очков и пять подборов за 26 минут, Энтони за 19 минут отметился 19 очками и четырьмя передачами, став самым результативным игроком своей команды. Не принимал участие в матче самый ценный игрок прошлого розыгрыша регулярного чемпионата лиги, рекордсмен НБА по числу трипл-даблов за сезон и обладатель самого "дорогого" контракта в истории турнира разыгрывающий защитник Расселл Уэстбрук, который продолжает восстанавливаться после повреждения колена.

В параллельном матче "Чикаго" в гостях победил "Нью-Орлеан" - 113:109. Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард хозяев Энтони Дэвис, сделавший дабл- дабл из 24 очков и 10 передач за 33 минуты, центровой клуба Демаркус Казинс также отметился дабл-даблом (20 очков + 10 подборов), проведя на площадке на одну минуту меньше. Первый матч за "Нью-Орлеан" провел перешедший летом из "Чикаго" разыгрывающий защитник Рэджон Рондо - он провел на паркете 31 минуту, набрав пять очков и сделав восемь передач. У "Чикаго" наибольшей результативностью отметился тяжелый форвард Кристиано Фелисио (15 очков за 22 минуты), выбранный на драфте новичков НБА 2017 года под седьмым номером тяжелый форвард Лаури Маркканен не принимал участия в матче.

"Портленд" со счетом 83:71 победил "Финикс" в домашнем матче. Самым результативным игроком встречи стал рекордсмен прошлого сезона по числу очков в одной встрече (70) атакующий защитник гостей Девин Букер, который отметился 19 очками за 23 минуты. Выбранный "Финиксом" на драфте под четвертым номером легкий форвард Джош Джексон за 26 минут набрал 14 очков. У "Портленда" самым результативным стал разыгрывающий защитник Дамиан Лиллард (18 очков за 20 минут).

Регулярный чемпионат НБА стартует 18 октября.