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DM: Эллардайс подаст в суд на FA из-за увольнения с поста тренера сборной Англии

Спорт
4 октября, 8:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Юристы специалиста, покинувшего пост после обвинений в коррупции, выяснили, что в материалах расследования не было зафиксировано фактов нарушений

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Сэм Эллардайс

Сэм Эллардайс

© EPA/WILL OLIVER

ТАСС, 4 октября. Сэм Эллардайс подаст в суд на Футбольную ассоциацию Англии (FA) после увольнения с поста главного тренера сборной страны, которое он считает незаконным. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Эллардайс, будучи главным тренером сборной Англии, был уличен в коррупции в ходе расследования газеты Telegraph. Журналисты издания представились азиатскими бизнесменами и приняли участие в переговорах со специалистом. Эллардайс запросил 400 тысяч фунтов за помощь "бизнесменам" в получении прибыли от трансферных сделок английских клубов, а также рассказал, как можно обойти правила FA, которые запрещают третьим лицам владеть правами на игроков. В сентябре 2016 года организация расторгла контракт с Эллардайсом, сообщалось, что это было сделано по обоюдному согласию сторон.

По информации Daily Mail, юристы 62-летнего тренера изучили материалы дела и пришли к выводу, что FA вынесла решение об увольнении Эллардайса слишком рано, не дождавшись оглашения окончательных результатов расследования и не запросив стенограмму записей Telegraph. При этом в материалах дела, как отмечают юристы, не зафиксировано фактов нарушения тренером правил FA, в связи с чем его увольнение с поста главного тренера команды было незаконным.

Эллардайс объявил о завершении тренерской карьеры в мае текущего года. Его последним местом работы был клуб чемпионата Англии "Кристал Пэлас".

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