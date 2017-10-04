Бой Холлоуэя против Эдгара станет главным событием турнира UFC 218

ТАСС, 4 октября. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе британец Макс Холлоуэй 2 декабря проведет защиту титула против американца Фрэнка Эдгара на турнире UFC 218 в Детройте. Об этом сообщает телеканал ESPN со ссылкой на представителя бойцовской организации.

Для Холлоуэя бой с Эдгаром станет первой защитой титула, который он завоевал 3 июня текущего года в поединке против бразильца Жозе Алдо. Поединок Холлоуэя станет главным событием бойцовского вечера.

Ранее сообщалось, что российский боец Хабиб Нурмагомедов должен до конца года провести бой с ирландцем Конором Макгрегором, который владеет поясом организации в легком весе. Поединки с участием Макгрегора назначаются главными событиями турниров UFC на протяжении нескольких лет.

Помимо UFC 218, в планах организации до конца года еще один турнир - UFC 219, который должен состояться 30 декабря. Таким образом, бой Нурмагомедова с Макгрегором может пройти на этом турнире.

Холлоуэй не знает поражений в UFC на протяжении четырех лет, в последний раз он проиграл поединок 17 августа 2013 года решением судей в бою с Макгрегором. Всего в активе британца 21 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед (10 - досрочно) и потерпел три поражения. Эдгар провел 28 боев, победив в 22 из них (11 - досрочно), проиграв в пяти и сведя один поединок вничью.