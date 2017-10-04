Звезду женской сборной США по футболу Морган выгнали из "Диснейленда" за хулиганство

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ТАСС, 4 октября. Футболистку сборной США и клуба "Орландо Прайд" Алекс Морган выгнали из парка развлечений "Диснейленд" в Орландо (штат Флорида) за хулиганство в баре. Об этом сообщает газета Telegraph.
По информации издания, 28-летняя нападающая находилась в парке с друзьями. Компания проводила вечеринку в одном из баров на территории парка. В ходе празднования подруга Морган вступила в конфликт с одним из посетителей заведения, что вылилось в скандал, который удалось погасить только при помощи полиции. Отмечается, что после прибытия сил охраны правопорядка всех участников вечеринки, включая Морган, вывезли за пределы парка, футболистка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Морган в составе сборной США выиграла чемпионат мира 2015 года, а также золото Олимпиады-2012. Всего за национальную команду она провела 130 матчей, в которых забила 77 голов. За "Орландо" Морган выступает с 2016 года.