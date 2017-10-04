"Реал" планирует приобрести футболиста "Тоттенхэма" Гарри Кейна за €200 млн

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Реал" намерен приобрести нападающего английского "Тоттенхэма" Гарри Кейна за €200 млн. Об этом сообщает портал Don Balon.

Ранее 24-летним форвардом интересовались "Манчестер Юнайтед" и "Челси", но футболист ответил отказом.

Гарри Кейн является воспитанником академии "Тоттенхэма", в прошлом сезоне чемпионата Англии он забил 29 мячей в 30 матчах. В текущем сезоне нападающий провел девять игр, отметившись 11 голами.