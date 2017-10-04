Тренер: российские двоеборцы на Олимпиаде рассчитывают занять места во второй десятке

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские двоеборцы на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане ставят перед собой задачу занять места во второй десятке в личных соревнованиях, а в командном первенстве показать шестой - восьмой результат. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Алексей Баранов.
3 октября в Министерстве спорта РФ состоялось заседание экспертного совета, посвященное национальной команде по лыжному двоеборью.
"Была оценена работа сборной команды России в подготовительном периоде, - сказал Баранов. - Конечно, были и замечания, но надо учитывать всю специфику нашего вида спорта. Так, вопросы вызвало наше решение в полтора раза увеличить силовую нагрузку по сравнению с прошлым сезоном, но все было конструктивно".
"Если говорить про задачи на Олимпиаду, то в личных видах мы хотим попасть во вторую десятку, а в командном первенстве - занять места с шестого по восьмое", - отметил собеседник агентства.
В Сочи-2014 российские двоеборцы в личных турнирах заняли места в пятом десятке. В командном турнире сборная России заняла последнее, девятое, место.
"Заместитель министра спорта Сергей Косилов отметил, что сейчас российское двоеборье, по сравнению с прошлой Олимпиадой, прогрессирует, - добавил Баранов. - Мы прилагаем все силы, чтобы выступать лучше, возможно, нужно поменять методику. Хочу напомнить, что до меня в сборной работало много иностранцев, которые ушли, а разработок своих не оставили".
Зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля 2018 года.